Leipzig ist am Donnerstag mit dem 2G-Stempel für die Innenstadt gestartet. Damit soll das Einkaufen unter den derzeit geltenden Corona-Regeln erleichtert werden. Einmal vorzeigen, überall einkaufen - so das Motto des 2G-Stempels. Auf Hand oder Unterarm wird der rund drei Zentimeter große Stempel aufgedruckt, nachdem man an einer der sechs Ausgabestellen seinen Genesenen- oder Impfstatus nachgewiesen hat.

Stempel gibt es an sechs Anlaufstellen

Unter anderem gibt es die Stempel bei der Tourist-Information, in den Höfen am Brühl, in den Promenaden des Hauptbahnhofs oder im Kaufhaus Galeria. Allerdings müssen die gesetzlich geforderten 2G-Nachweise weiterhin mitgeführt und auf Nachfrage auch in einzelnen Läden nochmals vorgezeigt werden. Gültig ist der Stempel jeweils nur am Tag der Ausgabe. Der Aufdruck enthält das Tagesdatum.

Lob von IHK und Citymanagement

Die Stadt Leipzig wolle die "Einhaltung und Kontrolle der gültigen 2G-Regeln vereinfachen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum effektiven Infektionsschutz zu leisten. Der Stempel soll Warteschlagen vor den Geschäften verhindern und damit Ansteckungen verringern.", sagte Clemens Schülke, kommissarischer Leiter des Dezernats Wirtschaft, Arbeit und Digitales.

Leipzigs Citymanager Robin Spanke ist überzeugt, mit dem Stempel bekämen die Leipzigerinnen und Leipziger "ein Stück Einkaufserlebnis zurück, ohne die Sicherheit zu verringern". Die Kontrolle der Kunden in den Geschäften werde einfacher und schneller. Die IHK bezeichnet den Stempel als "pragmatische Lösung".



Einige Einkaufszentren und Kommunen außerhalb Sachsens haben ähnliche Projekte bereits umgesetzt und vergeben nach Prüfung des Impf- oder Genesenenstatus' ein Bändchen.

Gespaltene Meinungen über Leipziger Stempel