Liveticker Querdenken-Protest versucht Marsch über den Ring - Polizei bildet Ketten

Auf dem Augustusplatz und in anderen Teilen Leipzigs ist die Polizei am Sonnabend mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf dem Augustusplatz und in anderen Teilen Leipzigs ist die Polizei am Sonnabend mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf dem Augustusplatz und in anderen Teilen Leipzigs ist die Polizei am Sonnabend mit einem Großaufgebot vor Ort. Bildrechte: xcitepress

In Leipzig sind für das Wochenende insgesamt 14 Demonstrationen angemeldet, davon zwölf am Sonnabend und zwei am Sonntag, teilte die Stadt mit. Nachdem die Belastungsstufe der Corona-Schutzverordnung erreicht wurde, sind nur maximal 1.000 Personen pro Demonstration erlaubt. Außerdem dürfen diese ausschließlich an einem festen Ort stattfinden. Versammlungsverbote stünden nicht zur Debatte, hieß es aus der Stadtverwaltung.