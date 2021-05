Die Stadt Leipzig hat Lockerungen unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Kinos und Grundschulen angekündigt. Grund dafür ist die dauerhaft niedrige 7-Tage-Inzidenz in der Stadt. Die sogenannte Bundesnotbremse sieht die Möglichkeit zu Lockerungen in diesen Bereichen vor, wenn fünf Werktage in Folge der Inzidenzwert von 100 in einer Region unterschritten wird.