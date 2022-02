Hubert Wirtz: Unsere Termine sind für das Jahr 2022 alle ausgebucht. Ein Kardiologe und ich als Pneumologe nutzen jeweils einen Nachmittag in der Woche für Long-Covid-Patienten. Wir diskutieren gerade eine Umorganisation. Wenn man bedenkt, dass jeder zehnte Corona-Infizierte an Long-Covid-Folgen leidet, ist der Bedarf groß. Es ist immer noch so, dass es für Betroffene nur wenige Angebote in Sachsen gibt. Aber wissen Sie, alles muss aus dem laufenden Betrieb heraus organisiert werden. Es gibt keine extra Stellen oder Personal für die Ambulanz. Die Ankündigung der Politik voriges Jahr, Geld zu geben, um dafür Stellen zu schaffen, ist bisher eine Ankündigungen geblieben. Nun, es wird an vielen Stellen Geld gebraucht.