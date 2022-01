Ortsfest, mit Mindestabstand und zu zehnt protestierten am Abend Frauen in Männer in Leipzig gegen Verschwörungsmythen, Menschenverachtung von Corona-Leugnern und Faktenleugnung.

Ein Bündnis aus Parteien und zivilgesellschaftlichen Initiativen demonstriert zur Stunde in Leipzig und will an verschiedenen Orten ein Zeichen gegen die anhaltenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen setzen. Wie das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" mitteilte, sind am Abend 16 coronakonforme Versammlungen in der Innenstadt geplant.