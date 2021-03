Modellprojekt Leipzig plant eigene Corona-App

Hauptinhalt

Seit Ende Oktober rollt der Ball in der Red-Bull-Arena in Leipzig ohne Zuschauer über den Rasen. Auch in der Arena Leipzig hat es seit einem Jahr keinerlei Veranstaltungen mehr gegeben. Nun will die Stadt Leipzig mit einem Modellprojekt untersuchen, wie eine Rückkehr zum normalen Leben nach der Pandemie vorbereitet werden kann. Auch eine eigene Corona-App schwebt der Stadt Leipzig dabei vor.