Das Bundesverwaltungsgericht hat Corona-Regeln zur Schließung von Geschäften am Anfang der Pandemie bestätigt. Das Gericht entschied am Donnerstag in Leipzig, es sei nicht zu beanstanden, dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche im Frühjahr 2020 nicht öffnen durften. Die Regelungen seien verhältnismäßig und damit notwendige Schutzmaßnahmen gewesen.