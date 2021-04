Bildrechte: dpa

Das OVG Bautzen entschied nun, dass die Einschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit in diesem Fall vertretbar ist. "Dies gilt vor allem deshalb, weil die Inzidenzzahl in Leipzig bezogen auf die Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten fünf Tagen weit über 50 lag, so dass eine effektive Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist. Zudem ist mit der Anreise von Teilnehmern auch aus Landkreisen zu rechnen, die eine höhere Inzidenz aufweisen", hieß es in der Begründung.