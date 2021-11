In Leipzig soll es trotz der sich zuspitzenden Lage in der Corona-Pandemie in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, soll den Menschen die Gelegenheit geboten werden, in der Innenstadt unter freiem Himmel eine vorweihnachtliche Stimmung zu genießen - unter kontrollierten und verantwortbaren Bedingungen.

Null-Promille-Strategie in Leipzig

Zu diesen verantwortbaren Bedingungen gehört eine einschneidende Einschränkung: Auf dem gesamten Leipziger Weihnachtsmarkt wird es laut Stadtverwaltung keinen Alkoholausschank geben - also auch keinen Glühwein. Damit solle eine unkontrollierte, stundenlange Ansammlung von Menschen vermieden werden.

Ich appelliere an die Menschen, sich auch beim Besuch des Weihnachtsmarktes die sich dramatisch zuspitzende Lage in den Kliniken vor Augen zu halten und sich umsichtig zu verhalten. Auf den Intensivstationen ringen Menschen um ihr Leben. Burkhard Jung Oberbürgermeister von Leipzig (SPD)

Für Händler, die wegen des Alkoholverbotes mit Einnahmenverlusten rechnen, gibt es laut Stadtverwaltung Überbrückungshilfen. Zugleich appellierte sie an alle Gastronomen in der Innenstadt, in der Adventszeit auf den Außenausschank zu verzichten.

Breite Gänge, Verweilzonen und ein Impfangebot

In Leipzig gibt es für Besucher statt Glühwein ein Impfangebot. Verbunden mit dem Weihnachtsmarkt wird Leipzig demnach den Menschen auch ein Impfangebot gegen das Coronavirus unterbreiten. Dazu werde bereits das Stadtbüro am Burgplatz als neues Impfzentrum eingerichtet.



Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll am 23. November 12 Uhr seine Pforten öffnen und bis zum 23. Dezember Besucher empfangen. Gedränge zwischen den Buden soll durch größere Abstände, Wege und Gänge vermieden werden. Zudem sind Verweilzonen geplant, wo sich maximal 1.000 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen.

Auch Chemnitz und Dresden ziehen mit