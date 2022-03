An Leipzigs Krankenhäusern sind die Medizinerinnen und Mediziner angesichts der steigenden Anzahl von Corona-Patienten alarmiert. Trotz der drohenden Überlastungsstufe herrsche aber keine Beunruhigung, meint Christoph Lübbert, Chefarzt der Abteilung Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg Krankenhaus in Leipzig.