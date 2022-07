Wissenschaft Leipziger Long-Covid-Studie erhält mehr Geld vom Freistaat

Sachsen ist von der Covid-19-Pandemie in besonderem Maße betroffen. Laut Ministeriumsangaben ist einer von 250 Bürgerinnen und Bürger Sachsen an oder mit der Corona-Infektion verstorben. Trotz der Impfstoffe und weiterentwickelter Behandlungsmethoden, seien für viele Betroffene die Langzeitfolgen der Erkrankung ein Problem.

Weltweit wird an der Erforschung von Covid-19 gearbeitet. In den USA wurde dafür beispielsweise im Jahr 2021 der "American Rescue Plan Act of 2021" unter Präsident Joe Biden verabschiedet. Demnach sollen allein 1,75 Milliarden US-Dollar für die Erforschung, Sequenzierung und Verfolgung von Virusvarianten verwendet werden - zusätzlich zu den bereits Ende 2020 bewilligten 200 Millionen US-Dollar für dieses Vorhaben.



In Deutschland werden laut Bundesministerium für Forschung und Bildung in Summe von 2020 bis 2020 bis zu 45 Millionen Euro für die Erforschung von Covid-19 im Zuge des Ausbruchs des Sars-CoV-2-Virus' ausgegeben.