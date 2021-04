Freiwillige Paare gäbe es genügend, meint Thalheim. Zum Beispiel Annet und Pierre. Das Ehepaar tanzt seit 14 Jahren und ist mittlerweile im Leistungssport angekommen, nimmt seit Jahren an Wettkämpfen teil. "Ich gehe Laufen und versuche mich mit Seilspringen fit zu halten, aber die lange Zeit ohne Tanztraining hat schon Spuren hinterlassen", berichtet Annet. Ihr Partner Pierre fügt hinzu: "Auch die Figuren und Tanzschritte sind nach einer so langen Zeit ein Problem. In der Stube kann man einiges üben, aber man kommt schnell an eine Grenze."