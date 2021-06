In Leipzig ist in dieser Woche ein Mann an den Folgen einer Sinusthrombose verstorben. Aufgrund der zeitlichen Nähe könne der Tod des über 40 Jahre alten Mannes mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca in Zusammenhang stehen, sagte eine Sprecherin des Universitätsklinikums Leipzig am Donnerstag. Allerdings seien die Untersuchungen der Laborergebnisse noch nicht abgeschlossen.