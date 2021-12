Wo es früher die Raketen und Böller haufenweise zu kaufen gab, werden heute Tischfeuerwerke, Knallbonbons, LED-Partylichter oder Wunderkerzen angeboten. Ohne viel Knallerei das alte Jahr verabschieden? Die wenigsten Passanten in der Leipziger Innensstadt sind darüber ernsthaft traurig. Da reichen die Meinungen von "ich brauche eigentlich nur die Optik" über "ich finde Böller sowieso ziemlich anstrengend" bis "ich finde das in Ordnung wegen der Tiere, sonst haben sie ja so viel Angst".

Verboten ist das Zünden von Raketen und Böllern nicht generell. Und so freut sich so manch sparsamer Pyro-Fan über die erlaubte Resteverwertung aus dem Keller: "Wir haben noch Restbestände. Da wir ein Grundstück haben, werden wir auch ein bisschen was abfeuern." "Wir haben noch was und lassen das auch los. Gerade die kleinen Kinder freuen sich ja über Raketen und Wunderkerzen."