Das Verwaltungsgericht Leipzig hat am Freitag in einem Eilverfahren entschieden, dass die Ausgangsbeschränkungen, wie sie in der Leipziger Allgemeinverfügung vom 6. April geregelt sind, voraussichtlich rechtswidrig sind:

Eine solche Anordnung ist nur zulässig, wenn mit allen anderen getroffenen Schutzmaßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus nicht wirksam eingedämmt werden kann. Verwaltungsgericht Leipzig

Die Richter sahen diesen Punkt als nicht erfüllt an. In der am Freitagabend veröffentlichten neuen Leipziger Allgemeinverfügung wurde der Passus zur Ausgangsbeschränkung gestrichen.

Das Verfassungsgericht Leipzig hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ausgangsbeschränkung. Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde

Ausgangsbeschränkung bleibt dennoch bestehen

Nach Angaben der Stadt bleibt sie aber dennoch in Kraft. Zur Erklärung hieß es:

Die Ausgangsbeschränkung behält in Leipzig ihre Gültigkeit, da diese unabhängig von einer städtischen Allgemeinverfügung verbindlich für ganz Sachsen in der Coronaschutzverordnung des Freistaats geregelt ist. Stadt Leipzig

Die Stadt erklärte weiter, die Sachlage könne sich ändern, falls das Oberverwaltungsgericht Bautzen bei einer Überprüfung der sächsischen Verordnung zum selben Ergebnis komme wie die Leipziger Verwaltungsrichter.

Ausgangsbeschränkung bei Inzidenz über 100