Corona-Pandemie Endet die Maskenpflicht in sächsischen Schulen?

Die Debatte über das Wegfallen der Maskenpflicht an Schulen ist in den letzten Tagen hochgekocht: Virologen halten den Schritt für verfrüht, Kinderärzte begrüßen ein mögliches Ende der Maskenpflicht. Auch in Sachsen wird am 19. Oktober über Änderungen bei der Maskenpflicht an Schulen beraten. Das trifft auf gemischte Gefühle.