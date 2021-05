Am Pfingstwochenende ist Leipzig traditionell schwarz. Doch wie schon im vergangenen Jahr kann auch 2021 das Wave-Gotik-Treffen pandemiebedingt nicht stattfinden. Anscheinend wird es am kommenden Wochenende aber doch schwärzer in der Stadt als bislang angenommen. Anhänger des Festivals haben angekündigt auch ohne offizielle Veranstaltungen nach Leipzig kommen zu wollen.

Events soll es trotz des abgesagten Treffens geben - allerdings in Eigeninitiative der Besucher oder von externen Veranstaltern. Geplant ist beispielsweise, das traditionelle viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park am Freitagnachmittag stattfinden zu lassen. Zusätzlich soll es Veranstaltungen mit Livebands in Biergärten geben. Von Freitag bis Sonntagabend hat auch die Moritzbastei in der Innenstadt mehrere Veranstaltungen mit dem Titel "Schwarzes Leipzig Trifft" im Freien angekündigt, darunter Lesungen und Livemusik.