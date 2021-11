Neue Corona-Verordnung Zoo Leipzig bleibt geöffnet - das sind die aktuellen Regeln

Am Montag tritt in Sachsen die neue Corona-Notfallverordnung in Kraft. Sie sieht zahlreiche Schließungen vor. Zoos dürfen ihre Außenbereiche allerdings weiter öffnen. Leipzig will davon Gebrauch machen. Doch es gibt einiges zu beachten.