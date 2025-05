Schwierige Bergung Polizeitaucher finden Leiche im Cospudener See bei Leipzig

Polizeitaucher haben am Montag eine Leiche im Cospudener See gefunden. Auf die Spur hatte sie ein Freizeittaucher gebracht. Er hatte die Polizei alarmiert, nachdem er am Sonntag einen leblosen Körper auf dem Grund des Cospudener Sees entdeckt hatte. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, gestaltet sich der Einsatz schwierig, weswegen der Körper am Montag nicht geborgen werden konnte. Die Bergung wurde am Dienstag fortgesetzt.