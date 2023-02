Wie Landkreis Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilt, werde aktuell keine bestimmte Anzahl an Booten für den Cospudener See festgelegt. Ausschlaggebend für die Begrenzung sei hingegen der Ausstoß der Verbrennungsmotoren an Kohlenwasserstoff in Kilogramm pro Jahr (Kg HC/a). Dieser Grenzwert liegt den Angaben zufolge für den Cospudener See bei 493 kg HC/a. Gegenwärtig würden 260 kg HC/ am See gemessen. Zweitakt-Motoren und zu alte Motoren seien ausgeschlossen. "Es gibt keine daher Begrenzung der Menge außer durch den Schadstoffausstoß und den Liegeplätzen", so das Landratsamt.