Dabei sah es am Samstagmorgen noch nicht so ruhig aus. Wie die Polizei in ihrem Abschlussbericht mitteilte, reisten mehrere Hundert Personen in den Morgenstunden auf dem Leipziger Bahnhof an, die zu einer rechtsextremistischen Demo an der Westseite des Bahnhofs vordringen wollten. Die Polizei spricht von bis zu 400 Teilnehmenden. Die Gruppe sei aggressiv und militant aufgetreten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow