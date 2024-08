Bereits am Vormittag haben sich an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs nach Angaben der Bundespolizei rund 350 in einer rechten Demo unter dem Motto "Weiß, normal und hetero" versammelt. Gegen die Versammlung hat ein Gegenprotest am gleichen Ort von der Initiative "Leipzig nimmt Platz" Reporterangaben zufolge mit rund 500 Menschen mobil gemacht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow