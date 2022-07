CSD-Woche endet Aktionsreicher Höhepunkt beim Christopher Street Day in Leipzig

Nach der Kundgebung vor dem Gewandhaus mit verschiedenen Redebeiträgen, zieht die Demo gegen Mittag um den Ring und mündet am Nachmittag in ein großes Straßenfest mit Bühnenprogramm, wo es unter anderem Musik von Kery Fay, Spoken Word mit Lila Sovia und die Wahl zur Miss CSD Leipzig zu erleben gibt. Der Abschluss der Programmwoche "30 Jahre CSD Leipzig - Respekt für Alle!" wird auch in diesem Jahr der Prideball in der Konzerthalle Täubchenthal sein.

Mehr als die Hälfte der Befragten gaben aber auch an, die Geschichte des Christopher Street Day nicht zu kennen. Der CSD findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.