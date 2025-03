Die Leipziger Schriftstellerin Daniela Krien wird mit dem diesjährigen Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Den mit 20.000 Euro dotierten Preis erhält die Autorin für ihr literarisches Gesamtwerk, wie die Walter-Hasenclever-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Deren Vorsitzender Axel Schneider betonte: "Das Leben vom Ernstfall aus zu betrachten, den Verlust eines geliebten Menschen oder lebensbedrohliche Krankheiten zu ertragen und wieder Orientierung zu gewinnen – darum ringen die Menschen in den Werken Kriens."

Daniela Krien wurde am 25. August 1975 in Neu Kaliß in Mecklenburg-Vorpommern geboren und wuchs in Jena und im Vogtland auf. Seit 1999 lebt sie in Leipzig.