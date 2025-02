Bildhübsche Kinderkrankenschwester Maria sucht einen liebvollen Partner. Von dieser Anzeige in einem Wochenblatt fühlte sich der 37-jährige Markus aus Merseburg angesprochen. Als er sich dort meldete, kam zu ihm erstmal ein Herr in die Wohnung, Vertreter der Agentur Kleeblatt, so erzählt es Markus:

"Er sagte, wir müssen uns darüber unterhalten, damit ich dann auch zu der Frau passe und er mich vermitteln kann. Er hat mir ein paar Fragen gestellt", sagt der Merseburger und fügt hinzu: "Und da kam auf einmal – ich weiß nicht mehr so genau, waren‘s 3.700 Euro oder so. Also es war schon ganz schön heftig und da hab ich erstmal geschluckt. Ich habe ihm das auch gesagt, dass ich das sehr teuer finde. Mir war schon klar, dass eine Agentur auch Geld kostet – aber nicht so viel."