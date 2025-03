Viele Flyer liegen vor Sandra Wünsche auf einem Tisch verteilt. Es gebe für Angehörige wie auch für Demenzerkrankte viele Anlaufstellen in Leipzig, erklärt die Geschäftsführerin des Vereins "Selbstbestimmt Leben" in Leipzig. Wünsche leitet die Demenzberatungstelle in der Büttnerstraße 22 - ihr zufolge die größte Anlaufstelle bei diesem Thema in der Stadt.