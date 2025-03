Der 90-jährige Eddi strahlt über das ganze Gesicht. Man merkt sofort, Musik macht ihn glücklich. Und was ihn glücklich macht, freut auch seine Ehefrau Moni. Seit zehn Jahren kümmert sich die 75-Jährige liebevoll um ihren an Demenz erkrankten Mann. Einmal im Monat gehen die beiden gemeinsam musizieren, zum Demenzchor des Vereins SelbstBestimmt Leben in Leipzig. So wie an diesem Montagvormittag.