Die geplante Polizeiwache in der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Montagabend von Unbekannten mit Farbbeuteln und Steinen beworfen worden. Das hat ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen MDR SACHSEN bestätigt. Demnach waren etwa 30 dunkel gekleidete und zum Teil vermummte Personen durch die Eisenbahn- und die Hermann-Liebmann-Straße stadtauswärts gezogen.