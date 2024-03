Am Sonntag lädt der Colditzer Jörn Csapo-Drewes zum Fest der Demokratie ein, das er organisiert. Das Fest soll zum positiven Bild der Kleinstadt beitragen. Bei der Veranstaltung ab 15 Uhr auf dem Marktplatz werden verschiedene Politikerinnen, Politiker und der evangelische Pfarrer Ulrich Jasmer Reden halten. Zudem soll es einen Auftritt der Dresdner Musiker " Banda Comunale " geben.

"Die jüngere Geschichte in Colditz hat gezeigt, dass wir schon Probleme mit Rechtsextremismus in der Stadt haben", sagte Csapo-Drewes, der in der Stadt auch die Colditzer Kulturmärkte mitorganisiert. Er wehrt sich aber dagegen, eine ganze Stadt als rechtsextrem abzustempeln. Es gebe sehr viele engagierte, weltoffene Leute, die Angebote organisieren wollten, sagte er. Das sieht der Bürgermeister Robert Zillmann ähnlich. Die Stadt habe sich aufgemacht, das traurige Kapitel hinter sich zu lassen.