In Leipzig selbst habe sich die Bewegung seit Beginn der Pandemie nicht so stark entwickelt, resümiert Kokot. "Ohne Unterstützung von außen kamen in Hochzeiten maximal 200 Menschen", erinnert sie sich. Der Rückhalt in der Bevölkerung sei in Leipzig gering, meint Kokot. Das zeige sich auch an der hohen Impf- und Testbereitschaft in der Messestadt. Auch die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen sprächen dafür.