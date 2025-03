Die Kundgebung in Leipzig war eine von fünf zentralen Veranstaltungen an diesem Tag. So fanden nach Angaben der Gewerkschaft zeitgleich Aktionen in Stuttgart, Köln, Frankfurt und Hannover statt. Die IG Metall in Leipzig hat rund 17.600 Mitgliedern. Das Jahr 2024 konnte sie eigenen Angaben nach mit einem Mitgliederrekord abschließen und verzeichnete 1.836 Neubeitritte.