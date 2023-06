Das stundenlange Festhalten von mehr als 1.000 Menschen und zum Teil Minderjährigen könnte rechtswidrig gewesen sein. Darauf weist der Experte für Polizei- und Versammlungsrecht, Clemens Arzt, hin. "Eine solche Maßnahme gegen Hunderte von Menschen für eine so lange Dauer, die scheint mir rechtlich nicht zulässig gewesen zu sein", sagt der Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin gegenüber MDR Investigativ.

Am sogenannten "Tag X" der linksextremen Szene demonstrierten am Samstag in Leipzig Tausende Menschen, nachdem am Mittwoch das Urteil gegen Lina E. gesprochen worden war. Alle Demonstrationen zum Tag X mit Bezug zu Lina E. waren verboten worden. Eine Demonstration zur Versammlungsfreiheit am Alexis-Schumann-Platz konnte stattfinden. Statt der erwarteten 100 Teilnehmer waren dort am Samstagnachmittag bis zu 2.000 Menschen gekommen. Da es zu wenige Ordner gab und sich eine Minderheit des bunt gemischten Teilnehmerfelds vermummte, entschied die Polizei, dass die Demo nicht loslaufen dürfe.