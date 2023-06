Eine junge Frau mit schwarzen, langen Haaren und einem braunen Mischlingshund an der Leine läuft durch den Park und sagt relativ gelassen: "Das gehört eben zu Connewitz." Sie habe sich am Wochenende in ihren Kleingarten verzogen, um Ruhe zu haben.

Vor einem Tattoostudio direkt am Wiedebachplatz kommt eine andere Anwohnerin vorbei. Sie und ihre Kolleginnen hatten ihren Laden an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße und Kurt-Eisner-Straße extra früher geschlossen, um nicht in den Demonstrationszug zu geraten. Doch gerade als sie gehen wollten, seien sie in eine Gruppe Demonstrierender geraten und von der Polizei eingekesselt worden. Die Polizeibeamten wollten sie erst nicht gehen lassen, erklärt die 30-Jährige. Nur weil der Hund einer Freundin dabei war, haben sie den Bereich verlassen dürfen, sagt sie: "Hätten wir den Hund nicht dabei gehabt, wären wir nicht raus gelassen worden."

Auf den anliegenden Straßen am Wiedebachplatz sind noch deutliche Brandspuren von abgebrannten Barrikaden zu sehen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Sie habe öfters beobachtet, dass die Polizei auch Leute festgehalten habe, die nur zufällig in die Demo-Gruppen geraten seien. "Ich empfand die Situation allgemein mega angespannt. Es war eine sehr aggressive Stimmung."

Valentin und Katharina Schwarzbach spazieren am Montag mit ihren beiden kleinen Kindern am Heinrich-Schütz-Platz vorbei. Lange habe die Familie im südlichen Leipzig gelebt und einige Demos miterlebt. "Aber so viel Polizei haben wir noch nicht gesehen. Leipzig war sehr aufgeladen", sagt Valentin. Die Familie war am Wochenende zu Besuch bei Freunden nur wenige Hundert Meter vom Heinrich-Schütz-Platz. In diesem Bereich sei eine Demo-Gruppe am vergangenem Wochenende durch Polizisten eingekesselt worden, sagt Katharina: "Es ist beeindruckend, wie gut die Demonstranten abgeschirmt wurden."

Kritik an Polizei: Glasflaschen in Park zerstört