Die Stadt Leipzig hat drei für Sonnabend geplante linke Demonstrationen verboten - jetzt sind die Anmelder der Kundgebungen vor Gericht gezogen. Drei Eilanträge seien am Verwaltungsgericht Leipzig eingegangen, teilte eine Sprecherin mit. Ob das Gericht noch am Donnerstag oder am Freitag entscheide, sei unklar. Für die drei Demos war seit Wochen im Internet unter dem Motto "Alle zusammen - autonom, widerständig, unversöhnlich!" mobilisiert worden.