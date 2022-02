Protest Polizistin bei Demo in Leipzig-Connewitz verletzt

Hauptinhalt

In den vergangenen Wochen hat die Polizei wiederholt Wohnungen in Leipzig-Connewitz durchsucht. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen am Freitagabend durch den Stadtteil, um dieses Vorgehen zu kritisieren. Dabei kam es zu kleineren Ausschreitungen.