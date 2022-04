In Leipzig gibt es am Sonnabendnachmittag zahlreiche Proteste und Kundgebungen. Unter anderem hat die rechtsextreme Partei Freie Sachsen eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet, zu der in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgerufen worden ist. Gleichzeitig hat es einen Fahrrad-Korso der Initiative Leipzig nimmt PLatz vom Süden in Richtung Innenstadt gegeben. Dabei richtete sich der Protest gegen den Aufmarsch der Corona-Kritiker.