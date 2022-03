Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) stimmte bei der Kundgebung das Antikriegslied "Sag' mir, wo die Blumen sind" an und begleitete sich selbst auf der Gitarre. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte er: "Ich glaube, dass wir gut daran tun, in ganz Europa in allen Städten ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir uns nicht an diesen widerlichen Angriffskrieg Putins gewöhnen, sondern sagen: Stoppt diesen Krieg." Die Bilder aus der Ukraine seien schrecklich. Durch die engen Kontakte nach Kiew gebe es in Leipzig eine besondere Betroffenheit, so Jung. Die Messestadt unterhält seit mehr als 60 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Kiew.