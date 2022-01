Wenn wir wirklich so was wollen, wie eine Verkehrswende im Sinne von mehr umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, mehr zu Fuß, mehr zu Fahrrad, mehr ÖPNV - dann muss man eben auch handeln.

In Leipzig gebe es jede Menge schöne Beschlüsse und Pläne, aber die Umsetzung dauere immer ewig, so Gentsch. "Es gibt seit letztem Jahr auf dem ersten Stück am Dittrichring eine Fahrradspur, aber die ist sehr, sehr schmal und dort ist ein sehr starker Autoverkehr", sagt er. "Und sie hört auch an der Ampel praktisch im Nichts auf. Also so wie das eingerichtet ist, ist es eigentlich unbrauchbar."