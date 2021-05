In Leipzig sind am Sonnabend mehrere hundert Menschen gegen die eskalierende Gewalt im Nahen Osten auf die Straße gegangen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, nahmen an einer "Pro-Palästina"-Demonstration auf dem Augustusplatz zeitweise bis zu 500 Menschen teil. Ihnen standen den Schätzungen zufolge etwa 200 Teilnehmer einer Kundgebung "Pro Israel" gegenüber.

Auch in Berlin hatte es am Sonnabend eine Pro-Palästinensische Demonstration gegeben. Anlass der Proteste in Berlin und Leipzig war neben der eskalierenden Gewalt auch der Tag der "Nakba" (Katastrophe), den Palästinenser am 15. Mai begehen. Sie gedenken damit der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.



In den vergangenen Tagen hatte es in mehreren deutschen Städten antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Unter anderem am Freitag in Dresden. Dabei musste die Polizei Pfefferspray einsetzen, um ein Aufeinandertreffen von Pro-Israelischen- und Pro-Palästinensischen- Demonstranten zu verhindern. In anderen Städten wurden bei den Protesten Israel-Flaggen angezündet, teils antisemitische Parolen skandiert. Das hatte bundesweit für Empörung gesorgt.