Die propalästinensischen Anhänger der Kampagne BDS - die Abkürzung steht für Boykott, Desinvestition und Sanktionen - wollen einen Boykott Israels in wirtschaftlichen Bereichen und sind gegen die Zusammenarbeit in Kultur und Wissenschaft.

Hintergrund der Demos ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am kommenden Mittwoch zur Israel-Boykott-Bewegung BDS verhandelt. Die Bundesrichter sollen über eine Klage der BDS-Anhänger gegen einen Bundestagsbeschluss entscheiden. Am 17. Mai 2019 hatte der Bundestag die BDS-Aktivitäten scharf verurteilt, weil deren allumfassender Boykottaufruf in seiner Radikalität israelische Staatsbürger jüdischen Glaubens als Ganzes brandmarke. Das sei nicht akzeptabel, zudem sei die BDS-Kampagne antisemitisch. Länder, Kommunen und alle öffentlichen Akteure wurden dazu aufgerufen, sich der Haltung des Deutschen Bundestags anzuschließen. Dagegen klagten die BDS-Initiativen.



Warum der Bundestag zur Einschätzung des Antisemitismus kam, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung hier.