Die Stiftung Friedliche Revolution sieht die Pläne zum Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig gefährdet. Hintergrund sei ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion im Stadtrat, erklärte die Stiftung am Dienstag in Leipzig. Darin wird im Gegensatz zu dem abstrakt gehaltenen Entwurf gefordert, konkrete Parolen der Montagsdemonstranten von 1989 in die Umsetzung des Denkmals aufzunehmen.