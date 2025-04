Auch die künstlerische Leiterin des Projekts, Britta Peters, sagte dem MDR, sie habe dafür keinerlei Verständnis. "Ich finde es in dem Fall wirklich interessant, dass durch die weißen Flächen so eine Potenzialität von freier Meinungsäußerung und zivilem Widerstand aufrechterhalten bleibt. Wenn man es in eine dokumentarische Situation verwandeln würde, wäre das eine Form von Kitsch. Das kann ja dort niemand wollen", so Peters.



Bislang sind weiße Metallbanner geplant, die an Demo-Banner der Friedlichen Revolution erinnern. Die Grundsteinlegung für das Freiheits- und Einheitsdenkmal am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig wird bisher für den 9. Oktober angestrebt.