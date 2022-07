"Also wenn ich in einer Zollanmeldung deklariere ich liefere an die ABC OOO – was ja die GmbH in Russland ist – aber letztendlich war es die EFG OOO, wo ich tatsächlich auch wusste, dass es mein Endempfänger ist und der ist sanktioniert", sagt IHK-Experte Savas Poyraz. "Und das ist dann natürlich nach dem Exportkontrollrecht, Außenwirtschaftsrecht eine Straftat. Die dann auch so hätte nicht stattfinden dürfen. Und da ist natürlich ganz klar der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin dann komplett in der Verantwortung."

Die Geschäftsleute sollen vorgeschobene Abnehmer für "Dual-Use"-Geräte angegeben haben. Doch statt bei Firmen aus der Gas- und Ölindustrie landeten die Maschinen bei einem staatlich-russischen Rüstungskonzern. Bildrechte: MDR exakt

Die Ermittler fanden Gemeinsamkeiten – eine davon: sie verkauften an den gleichen russischen Zwischenhändler. Und: Auch die Männer aus Augsburg gaben vorgeschobene Abnehmer an. Im Fall der Männer aus Augsburg: Firmen aus der Gas- und Ölindustrie. Doch statt bei diesen Unternehmen landeten die Maschinen bei einem staatlich-russischen Rüstungskonzern.



Wie umfassend das Problem der russischen Beschaffungsaktivität in Deutschland wirklich ist, ist schwer einzuschätzen. "Ich bin am Ende nicht die Spionageabwehr in Deutschland, sondern kann nur auf das zählen, was Nachrichtendienste berichten", sagt Politiker Konstantin von Notz dazu. Er glaubt, dass es sich angesichts der Hinweise und aufgrund der bereits bekannten Fälle um ein relevantes Problem handele. "Es ist ureigenste Aufgabe der Dienste das Land zu schützen. Und das ist nicht ausreichend passiert. Das ist schlecht. In der Gegenwart versucht man nachzusteuern, und in der Zukunft muss das deutlich besser werden."