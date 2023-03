Durch die Nähe zur Rüstungsindustrie auf der technischen Messe wurde das Gebäude bei den Bombenangriffen der Allierten mehrfach getroffen. "Aber nicht so massiv, dass es nicht wieder aufgebaut werden konnte", sagt Diener. Neben den Büchern, von denen immer zwei Exemplare in den Bestand wandern, sammelt die Nationalbibliothek auch Zeitschriften – von Klatsch- und Fernsehmagazinen bis hin zu Fachliteratur. Mittlerweile werden die nicht mehr in einzelnen Sammelordnern gebunden, sagt Diener, da die Zahl der Zeitschriften in den letzten Jahren explosionsartig angestiegen ist. Auch Karten gehören von Anfang an zum Sammelbestand der Deutschen Bücherei, wie das Haus bis 2006 genannt wurde.