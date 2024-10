Literaturpreis Leipziger Autorin Martina Hefter erhält Deutschen Buchpreis

Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Der Preis wurde am Montagabend im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse verliehen. Die Lyrikerin, Performerin und Romanautorin Hefter war eine von drei Nominierten auf der Shortlist, die in Leipzig leben oder studiert haben, neben Clemens Meyer und Ronya Othmann.