Gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle hatte es bis Ende Juli 2021 bei der Landesdirektion Sachsen 6.350 Einwendungen gegeben. Neben der Vorfelderweiterung im Süden steht auch der Bau einer Flugzeugwerft im Norden an. Dort will der Flugzeugbauer Deutsche Aircraft in den kommenden Jahren seine Regionalflugzeuge endfertigen.