Thomas Wuttke, Unternehmensberater aus Leipzig, ist seit 25 Jahren Diabetiker mit Typ 1. Sein Arzt prophezeit ihm: "Wenn du so weitermachst, erlebst du das 65. Lebensjahr nicht." Dieser Satz löst einen Denkprozess aus, der in einer Unternehmensgründung mündet.

Thomas Wuttke ist sie leid, die ständigen Achterbahnfahrten seines Blutzuckers. Er beschreibt sie wie einen Dauerlauf, der einfach nicht endet. Das zehrt an den Kräften und Nerven. Mit seiner Erkrankung kennt er sich gut aus, kümmert sich intensiv und trotzdem liegt sein Durchschnittsglukosewert, der sogenannte HbA1c, bei über neun Prozent. Viel zu hoch.



Thomas Wuttke kommt dahinter, dass es an der falschen Insulindosis liegen muss. Die meisten Apps und Systeme (wie Pumpen), die es auf dem Markt gibt, funktionieren mit einem Dreisatz, bei dem der Blutzucker in die Berechnung einbezogen wird, die Menge der Kohlenhydrate und der ganz individuelle Mahlzeitenfaktor. Diese Berechnung sei aber nur für Mäuse in der Nacht geeignet, aber nicht für Menschen am Tag, meint der 55-Jährige.