Unbekannte haben einem Imker am Störmthaler See am Rundweg Richtung Dreiskau-Muckern mehrere Bienenvölker gestohlen. Laut Polizei Leipzig hat der 75 Jahre alte Besitzer den Schaden am 5. April bemerkt. Sechs Magazinbeuten, das sind künstliche Behausungen für Bienen, samt der dazugehörigen Bienenvölker fehlten.