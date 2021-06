Nach einem spektakulären Einbruch in einen Leipziger Juwelier-Laden ist ein Teil der Beute in Polen aufgetaucht. Etwa die Hälfte der Uhren seien aufgefunden worden, teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Sonntagabend in der MDR-Sendung "Kripo live" mit. "Das konnte man eindeutig anhand der Etiketten und Seriennummern zuordnen", erklärte sie. Fünf Personen seien in Polen festgenommen worden. Ob es sich dabei um die Täter aus Leipzig handelt, ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.