Aus einem Juweliergeschäft in Leipzig sind Uhren und Schmuck in einem Wert von mindestens 100.000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte, waren bisher Unbekannte über das Dach eines Einkaufszentrums und eine Zwischendecke in den Schmuckladen eingebrochen.

Aus einem Juweliergeschäft in einem Leipziger Einkaufszentrum sind mehrere Uhren und Schmuckstücke gestohlen worden. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Future Image